Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Балахнинском районе 12 февраля Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Балахнинском районе утром 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Geely, двигаясь по направлению от Нижнего Новгорода к Балахне, выехал на встречную полосу. В это же время в сторону Нижнего Новгорода двигался автомобиль Kia K5. Произошло столкновение.

В ДТП пострадали два пассажира Kia K5. Это годовалый ребенок и женщина. Они получили телесные повреждения и были госпитализированы в Балахнинскую ЦРБ. Водитель и пассажир автомобиля Geely также были госпитализированы.

Отметим, что ребенок находился в детском удерживающем кресле и был пристегнут ремнями безопасности.

По данным ведомства, у водителей не было установлено признаков алкогольного опьянения.

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