Последствия снегопада устраняют в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Последствия снегопада устраняют в Нижнем Новгороде 12 февраля. В уборке снега задействованы 474 единицы техники, 3 998 дорожных рабочих и дворников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Очистка улиц и дорог от снега, а также просыпка их противогололедными материалами проходит в каждом районе города. На уборку снега и обработку дорог выходили заранее, в 4 часа утра. А техника на главных магистралях города работает круглосуточно. Кроме того, ведется мониторинг качества уборки улиц и дорог.

Ранее мы сообщали, что снегопады, метели с ухудшением видимости до 500 метров, сильный ветер до 12-14 м/с и снежные заносы на дорогах ожидаются в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области 12 февраля.

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