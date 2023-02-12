20-летняя нижегородка упала с 10-метровой высоты причала на Нижневолжской набережной Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

20-летняя нижегородка упала на лед с 10-метровой высоты причала на Нижневолжской набережной и не могла самостоятельно выбраться.

– Звонок о помощи поступил от очевидцев 12 февраля в 07.15 по каналу связи «112», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Спасатели прибыли к месту через 5 минут и подняли девушку наверх с помощью альпинистского снаряжения и носилок.

Пострадавшую передали медикам. Нижегородка была доставлена в больницу имени Семашко.

Ранее мы сообщали, как спасатели доставали кота нижегородки, угодившего в вентиляцию.

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