Бывшая замглавы Балахнинского района Налтакян хочет обжаловать условный приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшая замглавы Балахнинского района Людмила Налтакян собирается обжаловать условный приговор, вынесенный ей накануне. Суд по этому делу состоялся 10 февраля.

Напомним, поводом для разбирательства стали махинации 2020 года. Тогда при ремонте столовой в школе № 3 вместо конкурса по выбору подрядчика заказ отдали бывшему мужу чиновницы и его знакомому. Общая сумма ущерба тогда составила около 790 тысяч рублей.

Второй эпизод касается закупки детских подарков в том же 2020 году. Тогда были серьезно завышены суммы закупок – вместо потраченных 1,1 миллиона рублей из бюджета на эти цели выделили свыше 2 миллионов рублей.

Как сообщает «Кстати», в результате решением суда бывшая чиновница получила три года условно. Однако она осталась недовольна приговором и намерена его обжаловать.

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