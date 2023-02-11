60 пьяных водителей задержали в январе в Нижегородской области благодаря сообщениям горожан. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

За январь в Нижегородской области задержали 60 пьяных водителей благодаря сообщениям нижегородцев на номер 112. При этом семеро из них попались на езде в пьяном виде повторно. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

- За январь 2023 года количество ДТП с нетрезвыми водителями уменьшилось на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Если в 2022 году было зафиксировано 19 таких ДТП, то в этом году – 15 ДТП.

По данным ГИБДД, за январь в ДТП с участием пьяных водителей пострадали 18 человек, погибли – четверо.