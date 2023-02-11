Снег с дождем ожидаются в Нижнем Новгороде 12 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снег с дождем ожидаются в Нижнем Новгороде 12 февраля. При этом столбики термометров опустятся до – 3 градусов.

- В течение всей недели в Нижнем Новгороде простоит относительно теплая погода, - обещают синоптики. – Днем 12 февраля столбики термометров будут держаться на отметке – 3…-4 градуса. Ночью похолодает до – 5 градусов. При этом ожидается снег с дождем.

Всю неделю в Нижнем Новгороде будет стоять относительно теплая погода. Самым холодным днем станет 15 февраля, когда похолодает до – 7 градусов. Все остальные дни будет не холоднее -4…-5 градусов. При этом вплоть до среды в Нижнем Новгороде ожидаются снегопады.

Напомним, ранее мы писали, что нижегородцам не стоит ждать ранней весны. По словам синоптиков, температурный фон в обозримом будущем ничуть не удивит — в феврале и далее по календарю ожидаются привычные среднесуточные -7...-10 градусов. Возможны и оттепели, которые будут компенсироваться ночными захолаживаниями. Таким образом, климатическая весна начнется не раньше весны календарной, причем скорее всего ближе к апрелю.

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