Безлактозные йогурты появились в школьных столовых Нижнего Новгорода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школьных столовых Нижнего Новгорода появились безлактозные йогурты. Школьники получают их два раза в месяц. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Продолжаем добавлять в школьное меню новые продукты и блюда: не просто полезные, но и чтобы детям нравилось, - отметил Юрий Шалабаев. – С начала года они дважды в месяц получают безлактозные йогурты. Дети сами сделали такой выбор после того, как в школах прошла дегустация новой продукции.

По словам мэра, также в этом году в рацион школьников ввели мясные тефтели с сыром, индейку с овощами, рыбные котлеты, сырный суп с гренками, жаркое с индейкой и другие блюда. Появились в меню и новые напитки, в том числе напиток из облепихи и шиповника.