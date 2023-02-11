Концерт Инстасамки в Нижнем Новгороде перенесли на 2024 год. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Нижнем Новгороде перенесли на 2024 год концерт INSTASAMKA и MONEYKEN (18+). Об этом сообщают организаторы мероприятия в социальных сетях.

- К сожалению, мы вынуждены перенести концерты на 2024 год, - рассказали в организаторы. -

Все приобретённые ранее билеты остаются действительны и их не нужно обменивать. Тем не менее, все желающие сдать билеты смогут сделать это в местах приобретения.

К слову, Нижний Новгород не единственный город, где были отменены концерты. Схожая ситуация в Сочи, Краснодаре, Курске и Пятигорске.

Напомним, ранее организаторы обещали, что на этот раз нижегородцев ждет специальная программа. Зрители должны были услышать любимые хиты и новые релизы.