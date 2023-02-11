265 новых случаев коронавируса выявили в Нижегородской области за сутки. Фото: Иван Макеев

За последние сутки в Нижегородской области выявили 265 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

- В настоящее время Нижегородская область находится на пятом месте в стране по уровню заболеваемости, - говорится в сообщении. - Лидирует в этом списке по-прежнему Москва (3043), Санкт-Петербург (1311), Московская область (321) и Свердловская область (377).

За последние сутки в Нижегородской области в больницу с коронавирусом угодили 27 человек. Еще 137 человек за это же время полностью выздоровели. К счастью, никто из больных коронавирусом не умер.

Напомним, ранее мы писали, что министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов поручил нижегородским больницам избавиться от бумажных объявлений в коридорах. Днем избавления от бумажек он объявил 11 февраля.

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