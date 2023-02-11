Мелик-Гусейнов поручил больницам избавиться от бумажных объявлений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов поручил нижегородским больницам избавиться от бумажных объявлений в коридорах. Днем избавления от бумажек он объявил 11 февраля. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

- Всегда, когда вижу наспех наклеенные бумажки на дверях и коридорах наших организаций, пытаюсь понять, для кого они, - отметил министр. - Все это имеет еще и жуткий вид. Девальвируется эффект от ремонтов и работы сотрудников.

По словам министра, он сам лично часто срывает такие объявления, находясь в больницах. Зачастую даже информация в них устарела, но снять их забыли.

- 11 февраля объявляем днем без бумажек на стенах. Дал поручение всем главным врачам лично пройти от входной группы по всем коридорам и кабинетам. Никаких бумажек в файлах и на скотче, - призвал Давид Мелик-Гусейнов.