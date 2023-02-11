Свыше 3 тысяч взрослых сирот ожидают жилье в Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В настоящее время свыше 3 тысяч взрослых сирот ожидают жилье в Нижегородской области. Очереди движутся медленно во всех регионах России, так как с 2013 года расширился перечень детей-сирот, имеющих право на бесплатное жилье.

- По данным на февраль 2023 года, своей очереди в Нижегородской области ожидают 4 945 детей-сирот, - сообщает NewsNN со ссылкой на нижегородское Минсоцполитики. – Свыше трех тысяч из них уже стали совершеннолетними, но пока не получили жилье.

К концу 2022 года новое жилье в Нижегородской области получили 538 детей-сирот. По данным министерства социальной политики, все сироты, указанные в списке на получение жилья, получат свои квартиры.