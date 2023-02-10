Нижегородский минстрой выдал разрешение на установку берегоукрепительных сооружений на Черниговской. Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на проведение мероприятий по инженерной защите территории на улице Черниговской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте регионального Минстроя.

Согласно информации, укрепление будет проходить на участке от Метромоста до переулка Мельничный. Застройщиком выступает ООО «Черниговская набережная».

Напомним, что уже несколько лет общественность активно обсуждает, что же будет с улицей Черниговской в Нижнем Новгороде, где ещё совсем недавно красовался элеватор. То ли там построят деловой центр, то ли шикарный отель. Компания GloraX заявила, что начинает реализацию самого ожидаемого проекта комплексного развития исторического центра.

Также недавно стало известно о том, что две гостиницы и девять многоквартирных жилых домов собираются построить на Черниговской набережной.

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