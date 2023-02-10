БК «Пари Нижний Новгород» вышел в Финал Четырех, обыграв УНИКС по сумме двух встреч

Нижегородской команде удалось отыграть более 20-ти очков. Фото: Мария СОРОКИНА

Баскетболисты «Пари Нижний Новгород» со счетом 86:90 проиграли казанскому УНИКСу в гостевом матче Кубка России 10 февраля. Трансляция кубкового матча велась на официальном сайте нижегородской команды.

В первой половине встречи соперники продемонстрировали плотную игру, однако к большому перерыву счет был в пользу хозяев — 34:46.

В третьей четверти преимущество казанцев составляло более 20 очков, однако успешные действия Дмитрия Хвостова, Джермейна Лава, Евгения Бабурина и Александра Чадова в решающей десятиминутке помогли нижегородцам приблизиться на расстояние одного броска. Вне зависимости от последних действий УНИКСа, нижегородцы обеспечили себе выход в Финал Четырех Кубка России, так как предыдущая встреча в Нижнем Новгороде завершилась с +9 от «Пари НН».

По итогам пятничной игры самым результативным в составе «Пари НН» стал Джермейн Лав, набравший 16 очков, 14 на счету Дмитрия Хвостова, 12 - у Драгана Апича.

Впереди у нижегородской команды кубковая встреча с подмосковными «Химками». Ближайший матч на паркете «Нагорного» состоится 13 февраля. В 19:00 нижегородская дружина померяется силами с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.