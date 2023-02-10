Нижегородец, разбившийся на мотоцикле в Таиланде, пьяным выехал на встречку

ДТП. Фото: Сергей ГАПОН

Стали известны подробности жуткой аварии в Таиланде, где молодая пара из Нижнего Новгорода разбилась на мотоцикле: молодой человек погиб, а девушка выжила. Как оказалось, 32-летний парень сел за руль пьяным и в какой-то момент выехал на встречку. Как итог, мотоцикл столкнулся со встречной машиной. Об этом сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов во время пресс-конференции 10 февраля.

– Расследование этого ДТП пока не закончено, но по той информации, которая у нас есть, тот человек, который находился за рулем, был в нетрезвом состоянии, это было 1 января. Также было нарушение ПДД, а точнее выезд на встречку. Они врезались на мотоцикле во встречную машину, – объяснил Сергей Малов.

Напомним, ранее мы писали, что чудом уцелевшую после жуткой аварии в Таиланде нижегородку наконец-то вернули на родину. По словам ее сестры Ольги Х., 5 февраля 2023 года девушку перевезли в Приволжский окружной медицинский центр. Сейчас она как никогда нуждается в медицинской помощи и поддержке.

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