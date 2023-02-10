Около 60 виз для въезда в Россию оформляют в аэропорту Нижнего Новгорода за год

Аэропорт. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Около 60 виз для въезда в страну получают иностранные граждане через консульский пункт РФ, находящийся в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова. Об этом сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов во время пресс-конференции 10 февраля.

– В нижегородском аэропорту есть жемчужина – это консульский пункт РФ, он у нас единственный на Приволжский федеральный округ. Там оформляется около 60 виз в год непосредственно при пересечении границы, то есть, когда самолет прибывает в РФ через аэропорт Нижнего Новгорода. Представители крупного бизнеса часто пользуются этой возможностью, – объяснил Сергей Малов.

Напомним, что в 2022 году пассажиропоток Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалов снизился на 19% по сравнению с 2021 годом. В нижегородском аэропорту в прошлом году обслужили 1,2 миллиона пассажиров. Прибывали вылетали отсюда более 15,5 тысяч самолетов.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

вконтакте

одноклассники

телеграм-канал

Канал в яндекс-дзен