«Нижегородпассажиравтотранс» нанял еще 50 водителей на популярные городские маршруты

По состоянию на декабрь дефицит водителей составлял 40%. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

50 водителей изъявили желание работать на муниципальных автобусах Нижнего Новгорода с декабря. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в «Нижегородпассажиравтотрансе», некоторые из них уже проходят стажировку и в ближайшее время займут вакантные места.

- Вместе с тем, с учетом текучки кадров, характерной для всех пассажирских предприятий, в том числе частных, дефицит водителей на НПАТ сохраняется, предприятие приглашает на работу водителей, в том числе иногородних, - добавили на предприятии.

К слову, о нехватке водителей на городских маршрутах было известно еще весной прошлого года. По словам директора ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артема Бафанова, отработавшие полную смену водители не могут выходить на вечерние рейсы — это идет вразрез с трудовым законодательством.

Несмотря на ввод новой интеллектуальной транспортной системы нижегородцы продолжали жаловаться на долгое ожидание автобусов. Как отметил глава региона Глеб Никитин, причина все еще кроется в нехватке кадров.

С целью набрать водителей как можно скорее, зарплаты для них решено было увеличить на 30%. По состоянию на декабрь дефицит водителей составлял 40%.