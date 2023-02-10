МТС обеспечила связью участников соревнований «Лыжня России».

Компания МТС сообщает о модернизации сети в спортивной деревне «Новинки» и на территории близлежащего жилого комплекса «Окский берег». В преддверии всероссийской лыжной гонки «Лыжня России» для участников и гостей соревнований улучшены голосовая связь и мобильный интернет.

11 февраля более 3000 нижегородцев соберутся на поляне «Окского берега» для участия в 41-ой открытой всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2023». В преддверии соревнований МТС провела работы по улучшению связи LTE, которая покрывает территорию спортивной деревни «Новинки» и жилого комплекса «Окский берег». Таким образом, спортсменам, болельщикам и местным жителям стали доступны современные цифровые сервисы экосистемы МТС: звонки по видеосвязи, запись через госуслуги, оплата покупок в онлайн-магазинах, просмотр видео, а также удаленная учеба и работа.

Кроме того, нижегородцы и гости региона, приехавшие покататься в «Новинки», независимо от соревновательных дней, могут пользоваться привычными цифровыми сервисами на всех трассах. Даже в часы максимальной нагрузки на сеть можно загружать контент в соцсети, пользоваться онлайн-банком для оплаты услуг или вызывать такси через приложение.

«Мы постоянно развиваем сеть на территории Нижегородской области, уделяя особое внимание популярным среди жителей локациям, на которых возрастает нагрузка, проактивно наращивая там покрытие и емкость сети. Для этого мы используем искусственный интеллект, который на основе аналитики больших данных помогает планировать сеть, исходя из скорости передачи данных, потребностей и поведения абонентов, мест их концентрации, транспортной и социальной инфраструктуры и других показателей», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.