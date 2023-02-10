Полёты из Нижнего Новгорода в Ташкент планируют запустить в ближайшее время

Авиасообщение с Узбекистаном планируют восстановить в ближайшее время. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Авиасообщение с Узбекистаном планируют восстановить в ближайшее время. Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова планирует запустить прямые рейсы в Ташкент. Об этом сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов во время пресс-конференции 10 февраля.

– Этот рейс пойдет плюсом к тем рейсам, которые у нас уже есть. По-моему, сейчас у нас семь направлений, которые не транзитом проходят через нижегородский аэропорт, – подчеркнул Сергей Малов.

Напомним, что Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Нижним Новгородом с 11 августа 2022 года.

Также со 2 марта 2023 года будут запущены полёты из Нижнего Новгорода в Минск.

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