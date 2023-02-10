Выпадение до 10 сантиметров снега прогнозируется в Нижнем Новгороде 12 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильный снегопад ожидается в Нижнем Новгороде в выходные дни. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в ходе прямого эфира 10 февраля.

По словам главы города, выпадение до 10 сантиметров снега прогнозируется в Нижнем Новгороде в воскресенье, 12 февраля. В следующие дни будет выпадать до 5 сантиметров осадков.

— Это хороший объем, с которым нужно справиться, - отметил Юрий Шалабаев.

Как отметил мэр города, техника готова, а количество дорожных рабочих достаточно, чтобы справиться с последствиями непогоды. Так, на этой неделе в транспортное предприятие города пришла очередная партия машин и навесного оборудования.

- В понедельник постараемся сделать так, чтобы нижегородцы без проблем доехали до работы, - заключил Юрий Шалабаев.

Напомним, потепление до -1 и снег ожидаются в Нижнем Новгороде на выходных.