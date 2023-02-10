Дзержинск отправит в народные республики очередную партию гуманитарной помощи

Две посылки общим весом порядка 35 килограмм привезла в пункт приема гуманитарной помощи жительница Дзержинска Софья Фаттехова. Посылки она получила от подруги детства, более 40 лет проживающей в Германии.

«Подруга – патриот России, Дзержинска, и ей небезразлично, что происходит сейчас в мире. Она изучила потребности жителей освобождённых территорий, нашла возможность переслать посылку в Дзержинск и поручила мне передать ее в пункт приема гуманитарной помощи. В посылках упаковано термобелье, термоодеяла, теплые носки, зубная паста, продукты. Конечно, и ей, и мне хотелось бы, чтобы посылку получили наши ребята, дзержинские. Но они все наши!» – рассказала Софья Алексеевна.

Кстати, Софья Фаттехова по примеру подруги тоже начала заниматься сбором гуманитарной помощи. Уточнив, что сейчас наиболее актуально для бойцов и жителей народных республик, она обращается к друзьям и знакомым за поддержкой. «Однажды таксист, который вез меня с мешками, не взял денег за проезд. Сказал, что хочет хотя бы так помочь нашим ребятам. Спасибо всем, кто откликается на мои просьбы», – сказала она.

Посылки отправятся адресатам ближайшим рейсом из Дзержинска, а уже на этой неделе фонд «Поволжье» отправил в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи. Бойцам передали спецпалатку для мобильного пункта ремонта техники более 12 м в длину, печки, треноги для приготовления пищи, продукты, посылки от их семей. В Горловке и Макеевке сотрудники фонда «Поволжье» индивидуально помогли пяти семьям местных жителей, а в Харцызск доставили необходимое медицинское оборудование.

«Нередки случаи, когда дзержинцы в хорошем смысле слова «втягиваются» в процесс сбора гуманитарной помощи, – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Жители начинают с небольшой разовой посылки, а потом привлекают к сбору знакомых, друзей, коллег. Софья Алексеевна – яркий тому пример и яркое доказательство, что дзержинцы болеют душой за общее дело и не остаются в стороне от событий, которые касаются каждого гражданина нашей страны. И неважно, где он сейчас проживает – на Родине или за ее пределами».

Свой вклад в общее дело внесли на этой неделе и жители поселка Желнино – как взрослые, так и дети. «Мы открыли пункт сбора помощи непосредственно в поселке и получили хороший отклик от жителей. Взрослые приносили продукты, вещи, предметы личной гигиены. Дети написали трогательные письма, сочинили стихи, в которых желают бойцам скорейшей победы и возвращения домой. Я считаю, что испытание, через которое мы все сейчас проходим, очень ярко показывает, насколько мы остались людьми, насколько сохранили в себе неравнодушие, человечность и готовность объединиться ради общего дела», – считает начальник сектора по работе в поселке Желнино Марина Пасякина.

Напомним, пункты сбора гуманитарной помощи в Дзержинске работают по следующим адресам:

- гаражный бокс № 11 на территории двора администрации города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны пр-та Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00, тел. 8 (8313) 32-05-87);

- АНО «Ветераны боевых действий», ул. Клюквина, 11а (будни с 10:00 до 16:00, 8 (8313) 25-02-26);

- охранная организация «Кольчуга», ул. Бутлерова, 19, вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00, 8 (8313) 28-02-18, 8 (951) 907-48-20);

- пр-кт Ленина, 77 (приём по предварительному звонку по тел. 8 (910) 136-53-60).

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска