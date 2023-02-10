Проект по кибербезопасности Нижегородского водоканала попал в финал Rusbase Digital Awards

Независимая премия Rusbase Digital Awards присуждается за наиболее успешные решения в области цифровой трансформации бизнеса поставщикам и заказчикам цифровых продуктов. В этом году конкурс проводится в таких номинациях как: Цифровые услуги, Кибербезопасность, Логистика и транспорт, HR и внутренние коммуникации, Маркетинг и продажи, Корпоративный пилот, Промышленность, Операционная деятельность, Поставщик года.

АО «Нижегородский водоканал» заявило свой проект в номинации «Кибербезопасность», где оцениваются только завершенные или достигшие промежуточного результата программные продукты. Испытания программного комплекса по информационной безопасности (ПО) проходили в Нижегородском водоканале с января по декабрь 2021 года, а с января 2022 года ПО используется на предприятии на постоянной основе.

ПО выявляет и предотвращает утечки конфиденциальной информации и персональных данных во внутренних сетях организаций, а также осуществляет контроль данных, передаваемых в интернет. Особенностью ПО является эффективная защита конфиденциальных данных при минимальных затратах труда на анализ информационных потоков. Благодаря охвату стационарных компьютеров всех сотрудников и высокой скорости обработки информации данный программный продукт позволяет максимально оперативно фиксировать и предотвращать угрозы информационной безопасности предприятия.

- Совершенно очевидно, что для такого крупного и стратегически важного предприятия как Нижегородский водоканал информационная безопасность сегодня имеет ключевое значение. – рассказывает директор по информационным технологиям АО «Нижегородский водоканал» Александр Ермольчев. – Обеспечение информационной безопасности – один из пунктов, утверждённых Стратегией цифровой трансформации АО «Нижегородский водоканал». Информационная безопасность является гарантией сохранности от внешних атак как объектов инфраструктуры Нижегородского водоканала, так и персональных данных его сотрудников и абонентов.

Фото: АО «Нижегородский водоканал»