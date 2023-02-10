Школьница из Дзержинска решила направить свою премию на помощь военнослужащим

Жительница Дзержинска, ученица 10 класса школы № 71 Арина Блинова активно принимает участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, и уже полгода помогает в пункте приема на территории администрации города. Для помощи военнослужащим она решила направить и премию, полученную в конце 2022 года в номинации «Социальная значимость» городского конкурса «Талантливая молодежь».

«Решение Арины – это поступок сознательного взрослого человека с большим сердцем. Она могла потратить полученную премию на что угодно, но выбрала помощь российским ребятам. Многие из них всего на несколько лет старше ее, и им особенно важно знать, что в родном Дзержинске о них помнят и ждут домой. Родителям Арины – отдельное спасибо за достойное воспитание», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

По словам Арины, помогая российским военнослужащим, она вспоминает о своем прадедушке Василии Балаеве, который в Великую Отечественную войну, несмотря на бронь, добровольно ушёл на фронт и погиб 8 мая 1945 года.

«В нашей семье шесть детей, я вторая по старшинству, поэтому на мне большая ответственность – быть примером для младших. Наверное, в том числе и эта мысль помогает мне постоянно расти в добровольчестве, развивать свой проект «Дом для Шарика» и объединять других волонтеров, – поделилась Арина. – Направить премию на хорошее дело в случае своей победы я планировала изначально. Меня впечатлила история 18-летнего молодежного лидера из ЛНР Ильи Гаманина, который с самого начала специальной военной операции поддержал действия России и, сплотив молодежь Харьковской области, создал организацию «Время первых». Он отправился добровольцем в медицинскую службу 2-го армейского корпуса ЛНР и героически погиб, спасая жизнь боевому товарищу».

Свою премию – более 10 тысяч рублей – Арина Блинова направила на централизованную закупку тепловизоров для отправки российским военнослужащим.

«В феврале 2022 года мы с моей командой принимали участие в сборе помощи для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Уже полгода мы каждую среду и пятницу дежурим в пункте приема гумпомощи: сортируем вещи по коробкам, подписываем, записываем количество, помогаем грузить. Еще помогаем плести маскировочные сети для наших ребят. Мы обеспечиваем надежный тыл нашим защитникам, и это сейчас самое главное», – добавила Арина, отметив, что в будущем хотела бы так же заниматься волонтерством и привлекать к нему новых людей.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска