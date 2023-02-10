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НовостиОбщество10 февраля 2023 13:49

Школьница из Дзержинска решила направить свою премию на помощь военнослужащим

В конце 2022 года Арина получила премию в номинации «Социальная значимость» городского конкурса «Талантливая молодежь»
Школьница из Дзержинска решила направить свою премию на помощь военнослужащим

Школьница из Дзержинска решила направить свою премию на помощь военнослужащим

Жительница Дзержинска, ученица 10 класса школы № 71 Арина Блинова активно принимает участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, и уже полгода помогает в пункте приема на территории администрации города. Для помощи военнослужащим она решила направить и премию, полученную в конце 2022 года в номинации «Социальная значимость» городского конкурса «Талантливая молодежь».

«Решение Арины – это поступок сознательного взрослого человека с большим сердцем. Она могла потратить полученную премию на что угодно, но выбрала помощь российским ребятам. Многие из них всего на несколько лет старше ее, и им особенно важно знать, что в родном Дзержинске о них помнят и ждут домой. Родителям Арины – отдельное спасибо за достойное воспитание», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

По словам Арины, помогая российским военнослужащим, она вспоминает о своем прадедушке Василии Балаеве, который в Великую Отечественную войну, несмотря на бронь, добровольно ушёл на фронт и погиб 8 мая 1945 года.

«В нашей семье шесть детей, я вторая по старшинству, поэтому на мне большая ответственность – быть примером для младших. Наверное, в том числе и эта мысль помогает мне постоянно расти в добровольчестве, развивать свой проект «Дом для Шарика» и объединять других волонтеров, – поделилась Арина. – Направить премию на хорошее дело в случае своей победы я планировала изначально. Меня впечатлила история 18-летнего молодежного лидера из ЛНР Ильи Гаманина, который с самого начала специальной военной операции поддержал действия России и, сплотив молодежь Харьковской области, создал организацию «Время первых». Он отправился добровольцем в медицинскую службу 2-го армейского корпуса ЛНР и героически погиб, спасая жизнь боевому товарищу».

Свою премию – более 10 тысяч рублей – Арина Блинова направила на централизованную закупку тепловизоров для отправки российским военнослужащим.

«В феврале 2022 года мы с моей командой принимали участие в сборе помощи для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Уже полгода мы каждую среду и пятницу дежурим в пункте приема гумпомощи: сортируем вещи по коробкам, подписываем, записываем количество, помогаем грузить. Еще помогаем плести маскировочные сети для наших ребят. Мы обеспечиваем надежный тыл нашим защитникам, и это сейчас самое главное», – добавила Арина, отметив, что в будущем хотела бы так же заниматься волонтерством и привлекать к нему новых людей.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска