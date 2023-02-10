Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 февраля 2023 13:32

Трое нижегородцев застряли в Турции из-за землетрясения

Их будут эвакуировать из страны
Авторы (2):
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч человек.

Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трое нижегородцев находятся в Турции, где на днях произошла череда мощнейших землетрясений. Они не пострадали и сейчас находятся в безопасности, сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов во время пресс-конференции 10 февраля.

- Их будут эвакуировать в Россию, - подчеркнул Сергей Малов.

Об одной из них «КП – Нижний Новгород» писала накануне: 43-летняя Людмила оказалась в эпицентре землетрясения в турецком городе Кахраманмараш. По ее словам, сейчас в городе кругом завалы и разруха, транспорт не ходит, а аэропорты переполнены.

По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч человек, более 72 тысяч человек пострадали.