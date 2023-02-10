Трое нижегородцев застряли в Турции из-за землетрясения

Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трое нижегородцев находятся в Турции, где на днях произошла череда мощнейших землетрясений. Они не пострадали и сейчас находятся в безопасности, сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов во время пресс-конференции 10 февраля.

- Их будут эвакуировать в Россию, - подчеркнул Сергей Малов.

Об одной из них «КП – Нижний Новгород» писала накануне: 43-летняя Людмила оказалась в эпицентре землетрясения в турецком городе Кахраманмараш. По ее словам, сейчас в городе кругом завалы и разруха, транспорт не ходит, а аэропорты переполнены.

По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч человек, более 72 тысяч человек пострадали.