Трое нижегородцев застряли в Турции из-за землетрясения

Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч человек.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Трое нижегородцев находятся в Турции, где на днях произошла череда мощнейших землетрясений. Они не пострадали и сейчас находятся в безопасности, сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов во время пресс-конференции 10 февраля.
- Их будут эвакуировать в Россию, - подчеркнул Сергей Малов.
Об одной из них «КП – Нижний Новгород» писала накануне: 43-летняя Людмила оказалась в эпицентре землетрясения в турецком городе Кахраманмараш. По ее словам, сейчас в городе кругом завалы и разруха, транспорт не ходит, а аэропорты переполнены.
По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч человек, более 72 тысяч человек пострадали.