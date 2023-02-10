Полузащитник Денис Глушаков перешел в ФК «Пари Нижний Новгород». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с футбольным клубом «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщают представители клуба Вконтакте.

- Мы рады, что Глушаков станет частью нашего клуба. В «Пари НН» собраны молодые ребята, которым важна помощь и поддержка со стороны таких больших профессионалов, - отметил генеральный директор ФК «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов.

Ранее стало известно о том, что Денис Глушаков может перейти в ФК «Пари Нижний Новгород» в ближайшее время. Согласно информации, контракт с футболистом рассчитан до конца сезона с опцией продления. Он будет играть под номером 88.

- У Дениса есть опыт борьбы за титулы, опыт выступлений за сборную. Нам нужен футболист, познавший вкус больших побед и способный вдохновить партнеров по команде, - подчеркнул Равиль Измайлов. - Желаем ему проявить себя в составе нашего клуба.

Стоит отметить, что Денис Глушаков - участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов в составе национальной сборной России. Кроме того, он чемпион России в составе московского «Спартака» и обладатель Суперкубка России.