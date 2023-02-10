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НовостиНовости компаний10 февраля 2023 12:16

В Мининском университете 19 февраля пройдет Фестиваль ГТО

По результатам сдачи ГТО старшеклассники Нижнего смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ
В Мининском университете 19 февраля пройдет Фестиваль ГТО

В Мининском университете 19 февраля пройдет Фестиваль ГТО

Фестиваль ГТО пройдет в Мининском университете 19 февраля. Нормативы у ребят будут принимать эксперты — преподаватели факультета физической культуры и спорта. Фестиваль стартует в 10.00 в 4 корпусе вуза по адресу: пл.Минина, 7А.

Старшеклассники, получившие по нормам ГТО золотой, серебряный или бронзовый знак, получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Анатолий Лукутин, декан факультета физической культуры и спорта Мининского университета, отмечает, что дата сдачи ГТО выбрана не случайно, это поможет ребятам получить удостоверения и знаки отличия еще до старта приемной кампании.

Зарегистрироваться для сдачи нормативов ГТО и узнать всю полезную информацию можно по ссылке.https://mininuniver.ru/events/priem-testov-ispytaniy-vfsk-gto

Пресс-служба НГПУ им. К. Минина