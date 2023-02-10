Хореографов с высшим образованием начнет готовить Мининский университет

Новую образовательную программу – профиль “Хореография” открывает Мининский университет. Обучать хореографов будут на базе среднего профессионального образования – “Профессиональное обучение (по отраслям)” на факультете дизайна, изящных искусств и медиа-технологий.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что это единственная в регионе программа по подготовке хореографов с высшим образованием.

- У нас большое количество талантливых ребят, но нередко они уезжают осваивать творческие профессии в Москву и Санкт-Петербург, - сказал руководитель вуза. - Сейчас мы создаем для них возможности обучаться в родном регионе. Мининский будет готовить хореографов с высшим образованием, которые после выпуска смогут работать в детских школах искусств и других образовательных организациях дополнительного образования, общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.

Профессиональным мастерством со студентами делиться будут заслуженные работники культуры РФ: художественный руководитель заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Ракета», постановщик, лауреат всероссийских конкурсов балетмейстерских работ Даниил Верещагин и лауреат всероссийских хореографических конкурсов Татьяна Тарасенкова.

Для зачисления в вуз на профиль “Хореография” необходимо пройти следующие вступительные испытания: русский язык, профильную математику и комплексный экзамен по хореографии (тестирование по истории хореографии, показ миниатюры, портфолио). Обучение проходит в очно-заочной форме в течение 3 лет 6 месяцев.

Подробнее о программе.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина