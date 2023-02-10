Экс-замглавы администрации Балахнинского района осудили за превышение должностных полномочий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший заместитель главы администрации Балахнинского района осуждена за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, летом 2020 года чиновница поручила директору школы № 3 провести ремонт в школьной столовой через своего супруга и его знакомого. Так, супруг подготовил прямые договоры с образовательным учреждением от имени знакомого индивидуального предпринимателя, разделив общую стоимость работ 790 тысяч рублей на 2 части.

Кроме того, в декабре 2020 чиновница обеспечила заключение договоров на поставку новогодних подарков для детей из образовательных учреждений Балахнинского района с единственным поставщиком.

- Общая стоимость товара, приобретенного у поставщика, превысила 2 миллиона рублей, тогда как поставщик закупил товар на 1 миллион 100 тысяч рублей, а в образовательные учреждения подарки поступили по цене 270 и 290 рублей, - отметили в пресс-службе.

Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, сотрудник полиции оспаривает свое увольнение из-за утраты доверия в суде в Нижнем Новгороде.