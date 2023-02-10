Строители трассы М-12 объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Строители новой федеральной трассы М-12 объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госинспекции труда.

Согласно информации, около 1,5 тыс. рабочих ООО «СиАрСиСи Рус» работают вахтовым методом в Бутурлинском районе Нижегородской области. Они уведомили работодателя о забастовке из-за задержки заработной платы более 15 дней.

- Государственной инспекцией труда в Нижегородской области принимаются меры инспекторского реагирования в соответствии с законодательством Российской Федерации, - отметили в пресс-службе.

Напомним, в «Автодоре» опровергли забастовку рабочих на стройке участка трассы «Москва-Казань» весной 2021 году.