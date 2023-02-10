Давид Мелик-Гусейнов опроверг слухи о закрытии роддома и массовом увольнении врачей из Уренской ЦРБ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опроверг слухи о закрытии роддома и массовом увольнении врачей из Уренской ЦРБ. Об этом замгубернатора региона написал в своем телеграм-канале.

- Много слухов и непроверенной информации. Якобы закрывается родильный дом. Нет! Более того, открывается еще и межрайонный центр женского здоровья. Будто ушли все врачи? И это не соответствует действительности, - отмечает Давид Мелик-Гусейнов.

Так, министр здравоохранения региона хочет провести встречу главного врача ЦРБ и населения, на которой будет присутствовать представитель Минздрава. По словам замгубернатора региона, необходимо рассказать нижегородцам о возможностях местной медицины и планах развития.

Давид Мелик-Гусейнов добавил, что с 2021 по 2025 годы более 180 миллионов рублей выделяются на преобразование Уренской ЦРБ и усиление ее клинических возможностей.

- Есть сложности с некоторыми специалистами, но медики продолжают работать. И большое им за это спасибо. Нагрузка большая, но у главного врача есть план по ее снижению, - подчеркнул министр здравоохранения региона.

Напомним, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил нижегородцев о новой волне заболеваемости коронавирусом.