ВТБ в Нижегородской области в январе нарастил выдачи автокредитов на треть

В январе ВТБ в Нижегородской области выдал жителям региона 175 займов на покупку автомобилей на сумму свыше 200 млн рублей. Это на треть больше по объёму и почти на 40% – по количеству, чем в декабре 2022 года. Средний чек автокредита в регионе составил 1,1 млн рублей, практически не изменившись по сравнению с прошлым годом.

По итогам января Нижегородская область стала одним из регионов-лидеров в Приволжском федеральном округе по объему выданных банком средств на покупку автомобилей. Также в ТОП-3 регионов в ПФО вошли Республика Татарстан (более 335 млн рублей) и Пермский край (194 млн рублей).

В целом по стране тройка самых популярных автомобильных марок, покупаемых в кредит клиентами ВТБ, остается неизменной уже более года. В январе первые позиции по-прежнему занимает отечественная Lada, ее доля в выдачах в целом по банку составила 39%. На втором и третьем месте - традиционно располагаются корейские KIA и Hyundai, в общей сложности на них пришлось 14% от общих выдач.

В Нижегородской области в ТОП-3 по продажам ВТБ вошли бренды Lada, Omoda, Haval.

«Рынок автокредитования постепенно адаптируется к новым условиям. В январе объемы продаж автокредитов ВТБ в Нижегородской области на четверть превысили результаты аналогичного периода прошлого года. И это при том, что в первые месяцы 2022 на фоне ожидаемого повышения ставок по кредитам активность заемщиков, в том числе в сегменте автобизнеса была рекордно высокой. Рассчитываем, что за счет реализации обновленной госпрограммы и расширения списка доступных к покупке автомобильных марок рынок продолжит свою позитивную динамику и в феврале», – прокомментировал управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

В целом по России ВТБ в сегменте автокредитования в январе заключил около 5,7 тысячи сделок - на треть больше, чем годом ранее. Общий объем выдач составил порядка 6,9 млрд рублей, что оказалось на 6% выше итогов первого месяца 2022 года и сопоставимо с январем 2021-го.

Фото: Пресс-служба ВТБ