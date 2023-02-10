В нижегородских детских садах будут преподавать физику

Региональный конкурс методических разработок по направлению “Новая физика” для дошкольников провел Мининский университет. Всего на конкурс, который проходил с 1 декабря 2022 года по 30 января 2023 года, было заявлено 137 работ. Мероприятие организовано совместно с Ассоциацией педагогов дошкольного образования.

Виктор Сдобняков, ректор Мининского университета, считает проведение конкурса важным шагом по формированию образовательной концепции, включающей раннее обучение физике.

- Заинтересовывать детей изучением естественно-научных дисциплин надо как можно раньше, - уверен он. - С помощью игр и занятий с дошкольниками мы сформируем у ребят картину мира, объяснив те или иные явления с точки зрения физики простым языком. Также это будет способствовать дополнительной социализации детей.

Итоги конкурса будут подведены 19 апреля 2023 года на Всероссийской научно-практической конференции “Проблемы и перспективы дошкольного образования”, которую проведет Мининский университет. Лучшие работы войдут в сборник рекомендаций для педагогов дошкольного образования, а в перспективе отобранные методики будут внедряться в детских садах региона.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина