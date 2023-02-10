Свет и отопление отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 10 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопление и свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 10 февраля 2023 года. Отключения запланированы в Нижегородском и Советском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Нижегородском районе почти на целый день отключат свет по адресам: улица Богдановича, 6, 6/1, 8. Электричества не будет с 09:00 до 16:00.

В Советском районе в домах № 35, 37 по улице Пушкина временно отключат отопление. Тепло не будет поступать в трубы квартир с 09:00 до 15:00.

Все отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.