АО «Теплоэнерго» списало более полутора миллионов рублей пеней в рамках акции

АО «Теплоэнерго» подвело итоги акции «В Новый год без долгов», которая проводилась с 1 ноября по 31 декабря 2022 года и предлагала потребителям списание пеней при погашении долгов. За это время было подано 227 заявок и собрано более 8,6 млн рублей средств, из которых 7,8 млн рублей – это просроченная задолженность перед компанией за услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

Более 20 участников акции имели просроченные долги, превышающие 100 тысяч рублей. Самый крупный размер оплаченной в рамках акции задолженности по одному лицевому счету составил 308 тысяч рублей.

В итоге участникам акции, которые погасили долги, в январе были списаны пени на общую сумму более 1,5 млн рублей.

«Большинство наших потребителей ответственно подходят к вопросам оплаты услуг предприятия – регулярно и своевременно рассчитываются более 90% нижегородцев, получающих счета за тепло и горячую воду от АО «Теплоэнерго». Это позволяет нам планировать и проводить необходимые мероприятия по обслуживанию и ремонту нашего теплосетевого комплекса и котельных. Понимая, что обстоятельства у людей бывают разные, мы даем возможность должникам вернуться к своевременному внесению платежей, в том числе, с помощью таких акций», - рассказал директор по реализации АО «Теплоэнерго» Александр Бобров.

Напомним, АО «Теплоэнерго» регулярно проводит акции для потребителей, которые позволяют им с выгодой для себя выправить ситуацию с регулярностью платежей.

Фото: АО «Теплоэнерго»