Билеты на кинопоказы в рамках кинофестиваля «Черноречье Фест» будут доступны с 15 февраля

На следующей неделе, с 15 февраля, можно будет приобрести билеты на бесплатные кинопоказы конкурса полнометражных и короткометражных фильмов, который пройдет с 23 по 25 февраля в рамках первого открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» в Дзержинске. Напомним, всего в нем участвуют 22 фильма российских режиссеров, выпущенные в период с 2021 по 2023 годы. В конкурсной программе короткометражных фильмов примут участие 14 кинокартин продолжительностью от 6 до 32 минут.

Председателем жюри конкурса короткометражных фильмов станет актриса и режиссер Татьяна Колганова. Вместе с ней оценивать работы участников будут режиссер Павел Москвин и кинокритик Александра Иванова.

В конкурсной программе короткого метра будут представлены:

1. «Айя», реж. Алена Рубинштейн, 2021 г.

2. «Анна», реж. Николай Коваленко, 2022 г.

3. «Дельфины в космосе», реж. Руслан Янковский, 2022 г.

4. «Доверие», реж. Анастасия Денисова, 2022 г.

5. «Изнанка», реж. Юлия Кудояр, 2021 г.

6. «История болезни», реж. Михаил Кукушкин, 2022 г.

7. «Любовь», реж. Орхан Абулов, 2022 г.

8. «Мой Бог», реж. Дарья Разумникова, 2021 г.

9. «Новая мама», реж. Александр Кузовков, 2022 г.

10. «Под вечным синим небом», реж. Елена Емельянова, 2022 г.

11. «Прости, но мне очень надо», реж. Эдийс Залакс, 2022 г.

12. «С собой», реж. Никита Сичка, 2022 г.

13. «Скрипка Ротшильда», реж. Максим Севриновский, 2021 г.

14. «Степень вины», реж. Полина Кондратьева, 2022 г.

Кинопоказы конкурсной программы будут проходить с 23 по 25 февраля в Центральном городском кинозале им. И. Извицкой во Дворце культуры химиков. Получить бесплатный билет на просмотр конкретного фильма и ознакомиться с актуальным расписанием можно будет с 15 февраля с 13:00 в кассе кинозала (ДКХ, левое крыло) или на официальном сайте ДКХ в разделе «Кинотеатр».

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска