Ученые оценили вероятность землетрясения в Нижегородской области

Подземные толчки здесь возникают или в качестве отголосков дальних землетрясений. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижегородская область находится на Восточно-Европейской платформе, где тектоническая активность слабая. Однако нельзя сказать, что эта платформа совсем неподвижна, «дрожь земли» изредка всё же происходит. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказал кандидат географических наук, доцент кафедры географии, географического и геоэкологического образования НГПУ им. К. Минина Андрей Асташин.

– Подземные толчки здесь возникают или в качестве отголосков дальних землетрясений, которые как раз происходят на периферии литосферных плит, или это автономные землетрясения, которые спровоцированы техногенным воздействием, – объяснил эксперт. – Например, слабые землетрясения могут возникнуть из-за заполнения чаш водохранилищ, выработки полезных ископаемых, добычи нефти и газа, затопления заброшенных шахт.

Подробнее о прошлых землетрясениях в Нижнем Новгороде и тектонических разломах читайте в нашем материале.

Напомним, что 43-летняя нижегородка Людмила оказалась в эпицентре землетрясения в турецком городе Кахраманмараш. Женщине удалось пережить стихийное бедствие и поделиться переживаниями со своей мамой. «Комсомолка» связалась с Еленой К. и узнала, как туда попала её дочь, что там с ней происходит и как обстоят дела в стране.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен