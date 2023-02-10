Правительство России профинансирует фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде. Фото: Кирилл Мартынов

Правительство Российской Федерации профинансирует фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале органа власти.

Так, планируется направить 638 миллионов рублей 36 регионам страны на организацию мероприятий, фестивалей, праздников и спортивных соревнований. Помимо Нижнего Новгорода финансирование получат этногастрономический фестиваль «Ноябрьфест» в Крыму, Уфимский международный марафон, а также фестиваль малой авиации «Лукинебо» в Псковской области.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил необходимость рекламирования таких мероприятия. По его мнению, инициатива повысит популярность внутреннего туризма и сможет стимулировать спрос не только летом, но и в межсезонье. Кроме этого, 24 региона получат более 6 млрд рублей на развитие туристических центров малых городов. И более 5 млрд рублей получат регионы на грантовую поддержку туристического бизнеса.

— Все это очень важно для привлечения и удобства как путешественников, так и самих жителей этих населенных пунктов, – сказал Михаил Мишустин.