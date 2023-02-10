Триаж пациентов ввели в нижегородской ГКБ № 29. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

Триаж для поступающих пациентов ввели в городской клинической больнице № 29 Нижнего Новгорода. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Очень рад, что в наших больницах начинает работать современный подход медицинской сортировки поступающих пациентов. Правила должны быть понятны не только медикам, но и пациентам, - отмечает Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, триаж для поступающих пациентов ввели в детской областной больнице Нижнего Новгорода. Так, маленьким пациентам будут выдавать браслеты одного из трех цветов. Например, красный цвет говорит о том, что помощь нужно оказать экстренно или есть прямая угроза жизни. Желтый цвет браслета сообщает о необходимости оказания помощи в неотложном формате, но при этом угрозы жизни на данный момент нет. И зеленый цвет говорит о том, что пациент находится вне опасности и требуется плановая помощь.