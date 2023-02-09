Нижегородская область заняла 17 место в рейтинге качества жизни. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородская область заняла 17 место в рейтинге оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан. Такие данные представило Агентство стратегических инициатив.

Согласно информации, оценивались десять направлений: медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология. Кроме этого, оценивались инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы, а также возможности для работы и своего дела.

- Полученные данные помогают нам формировать для каждого региона индивидуальные решения, вовлекать экспертов, жителей, получать обратную связь и реализовывать проекты, которые уже доказали свою эффективность, - отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Стоит отметить, что лидерами рейтинга качества жизни стали Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область.