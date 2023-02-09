Региональный этап конкурса «Учитель года России 2023» стартовал в Нижегородской области. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

Торжественная церемония открытия Года педагога и наставника состоялась в Нижегородской области. Мероприятие прошло в государственной филармонии имени Ростроповича, пишет министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Был дан старт региональному этапу конкурса профессионального мастерства «Учитель года России 2023», - отмечает Давид Мелик-Гусейнов.- Церемония собрала более 700 представителей системы образования Нижегородской области из всех муниципальных образований региона.

Так, в мероприятии приняли участие молодые педагоги, ветераны педагогического труда, а также наставники конкурса «Учитель года России» и претенденты на получение этого звания.

- Уверен, что в зале сидел и будущий победитель, обладатель заветного «Хрустального Пеликана». Педагоги и учителя занимаются очень благородным делом, спасибо каждому за этот труд, - добавил министр здравоохранения региона.

Давид Мелик-Гусейнов пожелал специалистам сферы образования выдвигать свои проекты, а также не останавливаться в своем профессиональном росте.