Глеб Никитин выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Силаева. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, бывший директор нижегородского авиастроительного завода «Сокол» Иван Силаев скончался на 93-м году жизни 8 февраля 2023 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с его уходом из жизни.

- Большая часть его биографии связана с авиацией. На наш «Сокол» он пришёл сразу после института, прошёл путь от мастера в цехе до директора завода, - отмечает глава региона.

Глеб Никитин напомнил, что именно под руководством Ивана Силаева внедрялись новейшие для того времени технологии производства самолётов марки «МиГ». Кроме того, Иван Степанович курировал авиаотрасль всего Советского Союза.

- Координировал ликвидацию аварии на ЧАЭС. Стал первым премьером России переходного периода. Мои соболезнования родным и близким, - добавил Глеб Никитин.