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НовостиОбщество9 февраля 2023 16:12

В Нижнем Новгороде планируют расширить льготы по питанию детей участников СВО

На это могут выделить 15 миллионов рублей
Полина ШИБАЛКИНА
В Нижнем Новгороде планируют расширить льготы по питанию детей участников СВО.

В Нижнем Новгороде планируют расширить льготы по питанию детей участников СВО.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнем Новгороде планируют расширить льготные категории по питанию детей участников СВО. Проект опубликован на сайте Городской думы.

Согласно информации, питаться в школах бесплатно смогут дети, один из родителей, которых является военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. А также дети, один из родителей, которых отправился на СВО добровольцем или является сотрудником (военнослужащим) войск национальной гвардии РФ, принимающим участие в специальной военной операции.

В случае предоставления дополнительных мер социальной поддержки потребуется финансирование в размере 15 миллионов рублей.