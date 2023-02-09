В Нижнем Новгороде планируют расширить льготы по питанию детей участников СВО. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнем Новгороде планируют расширить льготные категории по питанию детей участников СВО. Проект опубликован на сайте Городской думы.

Согласно информации, питаться в школах бесплатно смогут дети, один из родителей, которых является военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. А также дети, один из родителей, которых отправился на СВО добровольцем или является сотрудником (военнослужащим) войск национальной гвардии РФ, принимающим участие в специальной военной операции.

В случае предоставления дополнительных мер социальной поддержки потребуется финансирование в размере 15 миллионов рублей.