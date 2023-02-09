Уголовное дело возбудили после взрыва газового баллона на стройке в Нижнем Новгороде.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
В Нижнем Новгороде после газового баллона на стройке возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».
Напомним, инцидент произошел днем 9 февраля на строительной площадке на улице Правдинской в Ленинском районе. Там два человека пострадали при взрыве газового баллона.
- По версии следствия, днем 9 февраля при строительстве многоэтажки на улице Правдинской двое строительных рабочих при проведении гидроизоляционных работ получили термические ожоги, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В результате 22-летний потерпевший госпитализирован в ожоговый центр, у него диагностировали 55% ожогов тела, его 31-летний коллега после оказания медицинской помощи находится на амбулаторном лечении.
По данным следователей, оба пострадавших работали с легковоспламеняющимися материалами. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».
- Сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
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