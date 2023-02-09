Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газового баллона в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из рабочих, пострадавших при взрыве газового баллона в Нижнем Новгороде, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом «КП - НН» сообщили в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета.

Инцидент произошел днем 9 февраля на стройке в Молитовском затоне Ленинского района. Во время работы сдетонировал газовый баллон, травмы получили двое мужчин – 22 лет и 31 года. Они были госпитализированы в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ.

- 22-летний пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии, площадь ожогового поражения 55%. Пациенту оказывается необходимый комплекс мер, проведена противошоковая терапия, - рассказали в ПИМУ.

Другому работнику повезло больше: он получил ограниченный ожог и после оказания первой помощи был отпущен домой на амбулаторное лечение.