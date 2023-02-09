Онкологический центр модернизировали в Дзержинске. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Полноценный онкологический центр появился в Дзержинске Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что раньше онкологическая служба справлялась с самыми примитивными задачами, а пациентов маршрутизировали в Нижний Новгород или Москву. Но меньше чем за год в Дзержинске появился полноценный онкоцентр.

- Закуплено самое современное оборудование. Таких аппаратов для лучевой терапии нет даже во многих федеральных центрах, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Так, в медицинском учреждении провели капитальный ремонт, здесь появились комфортные кабинеты, коридоры и холлы. В настоящее время в Дзержинском онкологическом центре есть все виды лечения - хирургия, химио и лучевая терапии.

- Дзержинский онкоцентр также взял на себя эксклюзивные объемы медицинской помощи в лечении опухолей таза и урологии, - добавил министр здравоохранения региона.