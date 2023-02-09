Иван Носков поздравил победителей городского этапа Всероссийской олимпиады школьников

8 февраля в Дзержинске состоялась торжественная церемония награждения учащихся, ставших победителями и призёрами городского этапа Всероссийской олимпиады школьников по трем и более предметам. Это 33 человека из школ №№ 2, 7, 12, 13, 22, 26, 27, 37, 70, гимназии № 38 и Православной гимназии имени Серафима Саровского. В колонном зале Дворца культуры химиков ребят и их педагогов поздравил лично глава города Дзержинска Иван Носков совместно с депутатом городской Думы Александром Терентьевым.

«Дзержинск – город талантливой молодежи, и ребята в очередной раз подтвердили это своими достижениями. Всероссийская олимпиада школьников – это всегда задания повышенного уровня сложности, поэтому победа сразу по нескольким предметам действительно заслуживает уважения и говорит о широком кругозоре. Это результат большого труда преподавателей, развивающих в детях интерес к знаниям и желание в чем-то разобраться. Это, конечно же, результат воспитания, которое им дали родители. Рано или поздно ребята выберут свой профессиональный путь, и не обязательно он будет связан с тем предметом, в котором они победили на олимпиаде. Но у них будет опыт, умение достигать целей и ценить свой труд», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Городской этап Всероссийской олимпиады школьников проходил с ноября по декабрь 2022 года по 23 общеобразовательным предметам естественнонаучного и гуманитарного циклов, в том числе по математике, физике, химии, русскому языку, информатике, пяти иностранным языкам, экологии, географии, мировой художественной культуре, основам безопасности жизнедеятельности, астрономии и пр. Всего в нем приняли участие более 2 тысяч учащихся 7-11 классов, а победителями и призерами были признаны 509 человек.

«Во Всероссийской олимпиаде школьников участвую уже не первый год, в этот раз – по французскому языку, русскому языку и литературе, и по всем трем стала победителем на городском этапе. На мой взгляд, в русском и литературе очень важна начитанность, знакомство с трудами филологов и лингвистов, потому что в процессе чтения формируется свой слог. С французским все сложнее: нужно понимать не только письменную, но и разговорную речь, для этого смотрю фильмы без перевода, – рассказала победительница городского этапа Всероссийской олимпиады школьников, ученица 11 класса школы № 22 Алина Кабатова. – В будущем я вижу себя где-то на пересечении языковедения и новых технологий, например – в компьютерной лингвистике».

Победители и призеры городского этапа уже принимают участие в региональном этапе, который стартовал в январе и завершится в конце февраля. Олимпиады по всем предметам проходят на базе нижегородских вузов.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска