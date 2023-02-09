Бывший директор нижегородского завода «Сокол» Иван Силаев ушел из жизни. Фото: пресс-служба авиастроительного предприятия.

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, бывший директор нижегородского авиастроительного завода «Сокол» Иван Силаев скончался на 93-м году жизни 8 февраля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе авиастроительного предприятия.

Иван Силаев родился в 1930 году. Получил образование в Казанском авиационном институте, а после поступил на Горьковский авиационный завод имени Орджоникидзе (ныне НАЗ «Сокол»). Именно там Иван Силаев прошел путь от мастера до директора предприятия.

- Иван Силаев внес большой организационный вклад в техническое перевооружение и реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, - добавили в пресс-службе.

Стоит отметить, что в 1974 году Иван Силаев был переведен в аппарат Министерства авиационной промышленности СССР, где работал замминистра и министром авиационной промышленности СССР. В 1985-1990 годы он занимал должность заместителя председателя Совета Министров СССР, а в 1990-1991 годы – председателя Совета Министров РСФСР.

За свой труд Иван Силаев был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, а также медалями.

«Комсомольская правда «Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным и близким Ивана Силаева.