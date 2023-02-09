В День Российской науки молодые ученые Мининского университета получили награды

Награждение молодых ученых и специалистов научного и педагогического сообществ прошло в День российской науки, 8 февраля, в Корпоративном университете Правительства Нижегородской области. Преподавателям, среди которых были и 4 молодых ученых Мининского университета, награды вручали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин и министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова.

- Для меня как для ректора очень важно, что сообщество ученых в вузе пополняется молодыми кадрами, - сказал руководитель Мининского университета Виктор Сдобняков. - Особенно приятно, когда наши молодые педагоги достигают профессиональных результатов как на уровне региона, так и на всероссийском уровне. Поздравляю наших преподавателей и желаю не останавливаться на достигнутом!

Грамотой Законодательного собрания наградили старшего преподавателя факультета информационных технологий Климентину Круподерову, почетную грамоту Министерства образования и науки Нижегородской области вручили старшему преподавателю кафедры продюсерства и музыкального образования факультета дизайна, изящных искусств и медиа-технологий Ольге Сизовой, старшему преподавателю кафедры европейских языков и методики их преподавания лингвистического факультета Юлии Шлыковой и кандидату экономических наук, доценту кафедры экономики предприятия факультета управления и социально-технических сервисов Наталии Андряшиной.

- Мне, как молодому ученому, начинающему свой путь в одном из самых тернистых, полном вызовов направлений в педагогической науке, а именно в области культуры и искусства, поистине ценно получить данную награду, - поделилась впечатлениями Ольга Сизова. - Хотелось бы поблагодарить Мининский университет, который на протяжении многих лет поддерживает, вдохновляет и не дает свернуть с намеченного пути.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина