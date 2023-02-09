К “Движению первых” первым присоединился Мининский университет

В Мининском университете состоялось открытие первичного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи “Движение Первых” (РДДМ). Педагогический университет стал первым из вузов Нижнего Новгорода, присоединившихся к организации, объединяющей школьников, студентов и молодежные структуры города. Мероприятие прошло 8 февраля, в День российской науки.

Министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова назвала открытие РДДМ на площадке Мининского университета историческим событием:

- У студентов Мининского университета очень глубокая и важная миссия наставничества, - сказала она. - Будущие педагоги будут опорой и проводниками наших школьников в мир знания, идей, проектов и творчества. Быть первым, быть в движении, быть человеком, быть с Россией, гордиться собой и страной – это базовые наши ценности, которые направляют нас и вдохновляют на новые свершения. Желаю развития Движению.

Ректор Мининского Виктор Сдобняков отметил, что у студентов Мининского есть все необходимые компетенции для работы с активными детьми.

- Наш вуз заканчивает большинство педагогов и наставников Нижегородской области, которые в дальнейшем приходят в школы не только помогать получать знания, но и делиться жизненным опытом, мудростью, гореть любимым делом и “заражать” этим своих учеников, - подчеркнул Виктор Владимирович. - А уже сейчас наши студенты станут наставниками ребят из школ, инициативными участниками молодежных проектов и помощниками советников директоров по воспитанию. Мы готовы к этой задаче.

Задача наставников - помогать школьникам развивать свои таланты, а также формировать свое мировоззрение на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей.

Как отметил Вячеслав Амосов, председатель Совета Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение первых" в Нижегородской области, важен не сам факт открытия, а развитие и становление нового объединения.

- Я хочу пожелать, чтобы ваши идеи, предложения, инициативы находились в реальных делах, реальных поступках, сказал он. - Желаю, чтобы вокруг вас были команды среди вашего вуза, среди будущих абитуриентов, школьников. Я вас искренне поздравляю, желаю успеха и самых светлых идей.

Открытие первичного отделения “Движения” в Нижнем Новгороде состоялось 8 февраля

Среди почетных гостей на торжественном открытии присутствовал заместитель молодежной и кадровой политики Нижегородской области Иван Калмыков, который подчеркнул особую роль РДДМ в особенный для города год.

- У нас с вами есть общие цели, задачи и интересы. Именно благодаря вашему участию, активности Мининского университета, Нижний Новгород выбран Молодежной столицей России-2023. Мы рассчитываем на ваши идеи и энергию, - отметил он.

С января 2023 года проходит марафон открытий первичных отделений “Движение первых” по всей России. Всего движение детей и молодежи будет функционировать в 89 субъектах РФ.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина