Экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев готов стать преемником Владимира Путина. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Бывший мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев готов стать преемником президента Владимира Путина. Об этом депутат ЗСНО рассказал в своем телеграм-канале.

По словам Юрия Лебедева, один из телеграм-каналов опубликовал список возможных преемников президента Владимира Путина. Так, депутат ЗСНО подчеркнул, что в списке не хватает его имени.

- Преемник ! С таким названием телеграмм канал опубликовал ТОП-30 преемников Владимира Путина на пост Президента РФ. Список солидный, но не хватает в нём одной сильной и опытной кандидатуры : Лебедева Юрия Исаковича, - отметил депутат ЗСНО.

Как отметил Юрий Лебедев, он соответствует многим критериям отбора. Он напомнил о том, что работал руководителем района, вице-губернатором, полномочным представителем Президента РФ в Нижегородской области, мэром Нижнего Новгорода, а также четырежды депутатом регионального Парламента. Кроме этого, депутат ЗСНО рассказал, что несколько раз встречался с президентом России, чтобы решить несколько федеральных проектов.

- Перспективность: ближайшие 20 лет буду «пахать». Элитная поддержка: есть, т.к. элита — это избиратели. Потенциал в публичной политике: громадный, - добавил Юрий Лебедев.

Напомним, Юрий Лебедев поделился воспоминаниями о том, как в 1995 году Земское собрание Шахунского района решило выделить ему деньги на покупку квартиры в Нижнем Новгороде.