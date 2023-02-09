Нижегородский полицейский оспаривает в суде свое увольнение из-за утраты доверия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудник полиции оспаривает свое увольнение из-за утраты доверия в суде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Сормовского райсуда.

Согласно информации, с 2015 года мужчина проходил службу в УМВД России по Нижнему Новгороду в качестве оперуполномоченного отделения №1 отдела экономической безопасности и противодействию коррупции в звании лейтенанта полиции. И 1 июня 2022 года его уволили в связи с утратой доверия.

- Истец считает, что был уволен незаконно, в связи с тем, что в период увольнения находился на больничном листе и проходил амбулаторное лечение, - отметили в пресс-службе .

Судебное заседание по делу назначено на 17 февраля 2023 года.

Напомним, экс-полицейский из Выксы предстанет перед судом за пытки задержанного электрошокером.